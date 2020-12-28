Проблема одного переговорщика: Разумков объяснил, почему переговоры в Нормандском формате зашли в тупик

Переговоры по Донбассу в Нормандском формате зашли в тупик по причине деструктивной позиции России. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает «Украинская правда».

Данную проблему он назвал в числе главных вызовов, с которыми придется столкнуться украинскому парламенту в 2021 году.

«Я все же надеюсь мы сможем выйти из этого тупика, который мы наблюдаем на уровне Нормандского формата», – сказал Разумков.

По его мнению, то, что за прошедший год не удалось разрешить ситуацию на Донбассе – это не проблема Украины.

«К сожалению – это проблема одного, другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивная как в Трехсторонней контактной группе, так и в Нормандском формате, я имею в виду Россию», – подчеркнул спикер ВР.

Он добавил, что «в этом плане также парламент будет готов присоединиться».

Кроме того, Дмитрий Разумков отметил, что в числе ключевых вопросов повестки дня следующего года будет сложное финансовое положение, связанное с COVID-19, возможная третья волна коронавируса (так называемый «британский ковид»), вакцинация, обеспечение системы здравоохранения всем необходимым, а также обороноспособность.