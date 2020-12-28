На Донетчине сельским амбулаториям передали 18 автомобилей (Фото)

В Донецкой области сельские амбулатории получили 18 автомобилей для обеспечения доступа к медицинским услугам жителей небольших поселков и сел. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

Он отметил, что автомобили передаются сельским амбулаториям по всей области – от села Покровское на юге до пгт Дробышево на севере.

Автомобили общей стоимостью 9,9 млн грн приобретены в рамках реализации Закона Украины «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности».

«Но это не единственная наша работа в этом направлении. На сегодня уже полностью завершено строительство 21 сельской амбулатории, в 11 из них предусмотрено жилье для медработников. Продолжается строительство еще 6 объектов», – добавил Павел Кириленко.

Напомним, в Донецкой области открыли шестое обновленное отделение экстренной медицинской помощи – в городской клинической больнице Славянска.