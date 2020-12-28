Госбюджет-2021: Правозащитники рассказали, чего ждать переселенцам (Таблица)

15 декабря 2020 Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год». В контексте защиты прав внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от вооруженного конфликта, этот закон является особенно интересным, поскольку речь идет о финансировании важных общегосударственных программ, которые их так или иначе касаются.

Эксперты благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») сравнили расходные части как Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (Приложение 3), так и Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021» (Приложение 3).

В БФ напомнили, что в связи с пандемией COVID-19 в апреле и в дальнейшем на протяжении 2020 года в Закон Украины «О Госбюджете Украины на 2020 год» были внесены существенные изменения, которыми были перераспределены средства между государственными программами.

Поэтому для сравнения необходимо брать именно изменения расходной части госбюджета на 2020 год. Кроме того, интересными для сравнения также являются тексты проекта закона о Государственном бюджете на 2021 год для первого чтения и после обработки предложений ко второму чтению.

В законе о госбюджете на 2021, если сравнить с аналогичным законом на 2020 год, в контексте внутренне перемещенных лиц и вооруженного конфликта, есть ряд изменений.

Основные изменения следующие:

увеличено финансирование государственной программы по выплате денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации, до 114 млн грн;

увеличены субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины до 125 млн грн;

введена новая государственная программа по обеспечению надлежащих условий въезда и выезда лиц на временно оккупированные территории Украины – 267 млн ​​грн;

введена новая государственная программа по обеспечению реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя – 30 млн грн (правда, такая программа появилась лишь между первым и вторым чтением законопроекта);

нет финансирования государственной программы «Доступное жилье» (было сокращено еще апрельскими изменениями в госбюджет на 2020 год и в 2021 году не возобновляется);

нет финансирования субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проекта «Жилье для внутренне перемещенных лиц».

Еще одним изменением, которое может существенно затронуть права и интересы большого количества людей, является отсутствие финансирования мероприятий по выполнению решений суда, которые гарантированы государством. Согласно проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021», который был представлен на первое чтение, на выполнение этой программы было предусмотрено 200 млн грн. Однако уже в бюджетных выводах парламента и по результатам рассмотрения проекта закона во втором чтении и в целом выделение средств на выполнение решений судов было отменено вообще.

Проблема неисполнения судебных решений в Украине – не единичная. Более половины решений Европейского суда по правам человека против Украины касаются невыполнения судебных решений, ответственность за которые несут органы власти в Украине. Выполнение тысяч таких решений требует миллиардов. Однако за последние годы финансирование было явно недостаточным. Например, в 2016 – 144,757 тыс. грн, в 2017 – 500 млн грн, в 2018 – 500 млн грн, в 2019 году – 600 млн грн в 2020 г. – 600 млн грн.

Соответствующая тенденция, так же как и отсутствие существенных шагов по системному решению вопроса исполнения судебных решений, не осталась незамеченной Комитетом министров Совета Европы, который 1 октября 2020 года принял промежуточную Резолюцию по этому вопросу.

Вместе с тем необходимо отметить, что в текущем году (за 10 месяцев) только по пенсионному обеспечению ВПЛ по судебным решениям начислено более 250 млн грн, из которых выплачено более 35 млн грн. В прошлом году соответствующие показатели были выше почти в три раза. Помочь в выполнении таких решений суда стоит многих месяцев работы юриста или адвоката, сделать это самостоятельно – практически не реально.

Стоит отметить, что переселенцы и пострадавшие лица являются истцами во многих категориях споров с требованиями материального характера. А значит, в будущем году они не будут иметь никаких надежд на выполнение решений судов в их пользу, более того – даже на возвращение судебного сбора.

Рассматривая уже принятый Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021», можно сделать вывод об определенных положительных сдвигах в сфере финансирования выплаты компенсации за разрушенное жилье, а также обеспечения надлежащих условий въезда / выезда на / с временно оккупированных территорий. В то же время, подчеркивают правозащитники, представляется, что вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, как и исполнения судебных решений, ответчиком в которых выступает государство, не является приоритетом правительства на ближайший год.