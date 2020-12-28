На Донетчине в стационарах больниц находятся более 1400 пациентов с COVID-19

В Донецкой области в стационарах, определенных для госпитализации больных с COVID-19, находятся 1 409 человек, что составляет 38,42% от общего количества коек. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Из этих пациентов 792 человека имеют подтвержденный статус, и 617 человек ожидают либо подтверждения, либо опровержения статуса COVID-19», – уточнил Педенко.

Он напомнил, что на Донетчине за время пандемии COVID-19 заболевание лабораторно подтверждено у 35 188 человек, из них 683 умерли, 25 267 – выздоровели.

За последние 14 дней показатель заболеваемости по Донецкой области составляет 294,5 на 100 тыс. населения, средний показатель по Украине – 364.

Охват тестированием за последние 7 дней – 92,2%.

«На сегодня не протестированными остаются 252 образца, лаборатории работают в штатном режиме», – заключил представитель облздрава.