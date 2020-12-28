Встреча советников «нормандской четверки» может состояться в январе, – Ермак

Встреча советников глав государств «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться уже в январе следующего года. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «Интерфакс-Украина».

«Встреча советников глав государств "нормандской четверки" может состояться в январе 2021 года», – сказал Ермак, общаясь с журналистами.

Он подчеркнул, что «работа в Нормандском формате не прекращается ни на день».

Ермак также сообщил, что работа по разминированию на 19 согласованных участках на Донбассе начнется с начала следующего года.

Глава ОПУ также подчеркнул, что «согласованы 4 зоны разведения на Донбассе».

Говоря ситуации с безопасностью, Ермак подчеркнул, что «от коронавируса умирает значительно больше людей, чем от военных действий».

Он также отметил, что в текущем году в украинские вузы поступили 2000 абитуриентов из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.