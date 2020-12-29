По какому тарифу жители Донетчины будут платить за газ от YASNO в январе

В январе стоимость голубого топлива от YASNO (ООО «Донецкие энергетические услуги») составит 7,39 грн с НДС. Присоединиться к поставкам газа от YASNO можно на сайте компании, с помощью Viber-бота или в одном из более 20 энергоофисов, расположенных во всех крупных населенных пунктах региона, а также в банковских отделениях ПУМБ в Краматорске, Славянске и Соледаре.

Цена на газ зависит от ситуации на рынке. Поставщик YASNO заранее обнародовал тариф для населения в январе, чтобы клиенты могли планировать свои расходы. Сейчас цена от YASNO является одной из самых низких на рынке.

Кроме выгодной и прозрачной цены на газ, которая всегда публикуется заранее, YASNO предлагает:

единый Личный кабинет для расчетов без комиссии за газ и электроэнергию;

обслуживание в удобных онлайн-сервисах и комфортных энергоофисах;

скидки на энергоэффективные продукты и консультации по энергоэффективности.

«Достаточно 10-15 минут, чтобы заполнить заявку и приложить копии (сканы или фото) необходимых документов для присоединения к YASNO. Мы ежедневно получаем и оперативно обрабатываем новые обращения. Уже несколько десятков тысяч семей Донетчины присоединились к поставкам газа от YASNO и экономят на голубом топливе. Особенно ощутима экономия тем клиентам, которые отапливают газом частные дома», – отметил директор YASNO в Донецкой области Александр Северин.

Напомним, по информации ДонОГА бывшие потребители «Донецкоблгаза», которые до сих пор получают топливо от поставщика «последней надежды», должны определиться с постоянным поставщиком до февраля 2021 года.

Справка:

YASNO – поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.