В предновогодние дни мобильный «Ощадбанк» будет работать на Донетчине (График)

Мобильное подразделение «Ощадбанка» с 28 по 31 декабря приедет в Авдеевку и Мирноград (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На Луганщине мобильные подразделения «Ощадбанка» находятся на капитальном ремонте, потому не будут работать с 28 до 31 декабря, а 1 января 2021 года – выходной.

Основные задачи мобильных подразделений: