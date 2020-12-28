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В предновогодние дни мобильный «Ощадбанк» будет работать на Донетчине (График)

28.12.20 15:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Мобильное подразделение «Ощадбанка» с 28 по 31 декабря приедет в Авдеевку и Мирноград (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На Луганщине мобильные подразделения «Ощадбанка» находятся на капитальном ремонте, потому не будут работать с 28 до 31 декабря, а 1 января 2021 года – выходной.

Основные задачи мобильных подразделений:

  • обеспечить выполнение социальной миссии и реализации поручений возложенных государством на АО «Ощадбанк»;
  • улучшить качество и доступность банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов Донецкой и Луганской области, которые расположены вдоль линии разграничения на территории, подконтрольной украинской власти;
  • максимально охватить банковскими услугами внутренне перемещенных лиц и местное население у линии разграничения, в том числе вблизи КПВВ.

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