В предновогодние дни мобильный «Ощадбанк» будет работать на Донетчине (График)

Мобильное подразделение «Ощадбанка» с 28 по 31 декабря приедет в Авдеевку и Мирноград (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
На Луганщине мобильные подразделения «Ощадбанка» находятся на капитальном ремонте, потому не будут работать с 28 до 31 декабря, а 1 января 2021 года – выходной.
Основные задачи мобильных подразделений:
- обеспечить выполнение социальной миссии и реализации поручений возложенных государством на АО «Ощадбанк»;
- улучшить качество и доступность банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов Донецкой и Луганской области, которые расположены вдоль линии разграничения на территории, подконтрольной украинской власти;
- максимально охватить банковскими услугами внутренне перемещенных лиц и местное население у линии разграничения, в том числе вблизи КПВВ.