Количество переселенцев выросло, – Минсоцполитики

В Украине по состоянию на 28 декабря учтен 1 млн 459 тыс. 131 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 21 декабря, на учете состояли 1 млн 459 тыс. 317 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 186 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: