Больницы центрального региона получили 25 кислородных концентраторов от Фонда Рината Ахметова и ПУМБ

22 декабря Запорожская городская больница №6 получила шесть современных кислородных концентраторов от Фонда Рината Ахметова и ПУМБ. Остальная часть партии оборудования из 25 единиц будет передана медикам пяти медучреждений Днепропетровской и Запорожской областей, передает пресс-служба Фонда.

Эти концентраторы будут спасать жизни пациентов с осложнениями от коронавируса в Павлоградской больнице интенсивного лечения, Запорожской больнице №9, Першотравенской городской больнице и Криворожской больнице №11.

«Всего Фонд Рината Ахметова и ПУМБ закупили в декабре 140 кислородных концентраторов для 27 больниц по всей Украине. Это оборудование, в котором у медиков была действительно большая потребность. Ранее в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" Фонд передал государственным медучреждениям во всех областях страны более 200 аппаратов ИВЛ высокого класса, 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 337 тысяч экспресс-тестов и свыше 1000 единиц медицинского и лабораторного оборудования», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Заместитель управляющего региональным центром ПУМБ в Запорожье Маргарита Терехова сообщила, что Ринат Ахметов выделил на помощь стране в борьбе с коронавирусом 300 миллионов гривен. Это наибольший вклад одного благотворителя в государственную медицину.

«Это наша страна и наши люди. Мы тут живем и работаем. Хотим, чтобы переданное оборудование помогало выздоравливать украинцам, а медицинская система развивалась», – сказала Маргарита Терехова.

Директор Запорожской городской больницы №6 Ирина Вицина рассказала о значении кислородных концентраторов в лечении больных с осложнениями от коронавируса: «Кислород особенно важен для пациентов с тяжелым течением болезни. Он улучшает качество лечения, увеличивает шансы на быстрое выздоровление. Благодарю Фонд Рината Ахметова и ПУМБ за поддержку нашей больницы. Вы помогаете спасать жизни».

Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров отметил, что высокий уровень заболеваемости коронавирусом – настоящий вызов для медицины.

«Мы делаем все возможное для борьбы с пандемией, но поддержка бизнеса очень важна. Партнерство нашей громады, Фонда Рината Ахметова и ПУМБ – пример объединения усилий для преодоления распространения COVID-19. Мы получали от Фонда и тесты, и аппараты ИВЛ, и сегодня – кислородные концентраторы. Спасибо всем причастным!», – сказал Пустоваров.

Кислородные концентраторы – жизненно необходимое оборудование для лечения больных коронавирусом. Фонд Рината Ахметова и ПУМБ передают врачам 10-литровые кислородные концентраторы KSOC-5, Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology Co. Ltd. Эта модель может одновременно обеспечивать двух пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке во время лечения COVID-19. Такие безопасные и энергосберегающие кислородные концентраторы будут полезны врачам и после окончания пандемии. Они могут быть использованы в лечении не только заболеваний органов дыхания, но и сердечно-сосудистой, и церебральной сосудистой системы, при гипоксии.

«Ринат Ахметов выделил 300 миллионов гривен на помощь Украине в борьбе с коронавирусом. Это наибольший вклад одного благотворителя в государственную медицину. Для эффективной работы Фондом был создан проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Проект не имеет аналогов в стране. Это самая системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям», – напомнили в пресс-службе Фонда.