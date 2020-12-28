Опыт иных стран: Кого и как будут люстрировать после возвращения Донбасса

Министерство юстиции Украины проанализировало базовые направления переходного правосудия, которое применяется при переходе от состояния войны к состоянию мира. Данные наработки планируется использовать при применении переходного правосудия после возвращения, в частности, неподконтрольных Украине территорий Донбасса, передают «Донецкие новости».

В целом переходное правосудие – это комплекс мероприятий, применяемых для справедливого перехода от состояния войны к состоянию мира, или от авторитарного режима к демократии, преодоления последствий войны (или тоталитаризма).

Выделены 4 основных направления переходного правосудия.

Первое – уголовное судопроизводство / прекращение безнаказанности, которое подразумевает:

эффективное преследование виновных в совершении военных преступлений и грубых нарушений прав человека;

правовая защита жертв вооруженного конфликта;

совершенствование законодательства, судебной и следственной практики.

Второе – возмещение, это:

признание страданий жертв;

создание национальных механизмов возмещения убытков, выплаты им компенсаций за причиненный физический ущерб и моральные страдания;

моральная сатисфакция;

восстановление нарушенных прав и состояния, существовавшего до совершения грубых нарушений международного гуманитарного права (МГП) и международного права прав человека (МППЧ) – реституция.

Третье – гарантии неповторения и институциональные реформы, включает:

проверка должностных лиц или кандидатов на публичные должности на причастность их к нарушениям прав человека во время конфликта;

реформы (восстановление верховенства права) сектора безопасности, правоохранительных органов, судов;

укрепление гражданского общества, а также мировоззренческие изменения в сферах образования, культуры и тому подобное.

Четвертое – констатация истины / право на правду, что подразумевает:

реализация права жертв запрашивать и получать информацию о причинах, которые поставили их в положение жертв, и о причинах и условиях, приведших к грубым нарушениям МГП и МППЛ

право жертв знать правду об этих нарушениях.

В рамках изучения международного опыта переходного правосудия специалисты Минюста изучали процесс люстрации. Было определено, что в разных странах применялась как «жесткая» так и «мягкая» люстрация. В частности, исследовался опыт перехода стран от тоталитаризма, авторитарного советского (коммунистического) режима к демократии. Во многих странах этот процесс продолжается до сих пор.

Так, «жесткая» люстрация характерна для Германии и Чехии (Чехословакии).

Германия:

в 1991 году был принят закон Бундестага о документации Штази (Министерства государственной безопасности ГДР);

за 1991 – 2012 гг. ведомство по управлению архивами Штази получило 1 млн 754 тыс. 838 обращений о проверке государственных служащих. Наибольшее их количество было в первые 3 года работы;

все государственные служащие после объединения Германии проходили процедуру повторного приема на работу и заполняли анкету о своих политических функциях в ГДР и контактах с органами госбезопасности;

срок проверок на выявление сотрудничества со Штази продлен до 2030 года.

Чехословакия и Чехия:

в 1991 году Федеральное Собрание приняло закон о люстрации;

люстрация коснулась руководства компартии – от секретарей районного уровня и до высшего руководства, а также членов фильтрационных комиссий 1948 и 1968 годов;

кандидаты на должности госслужащих получали «люстрационные удостоверения» относительно своего сотрудничества с органами госбезопасности коммунистической Чехословакии;

в 1996 году гражданам был открыт доступ к секретным досье, заведенным на них Службой государственной безопасности Чехословакии.

«Мягкая» люстрация характерна для Польши и Венгрии.

Польша:

в 1997 году принят закон о люстрации. Он предусматривал проверку государственных служащих на предмет их сотрудничества с органами безопасности в 1944-1990 гг. За это не предусматривалось уголовное наказание;

люстрации подлежали: президент, депутаты, сенаторы, лица, занимавшие высшие государственные должности, судьи, адвокаты, ректоры, проректоры вузов, руководители радио и телевидения;

в 2006 году новый люстрационный закон расширил круг лиц, которые должны пройти люстрацию – с 27 тыс. человек до 400-700 тыс. человек;

главной целью люстрации было недопущение в госучреждения лиц, которые в прошлом сотрудничали со службами безопасности, занимали руководящие государственные должности во времена недемократического режима;

наказание предусматривалось только если факт сотрудничества с предыдущим недемократическим режимом скрывался.

Венгрия:

в 1994 году принят закон «О проверке получателей некоторых важных должностей»;

проверке подлежали:

– члены парламента и правительства;

– послы;

– армейские командиры, начальники полиции, судьи, окружные прокуроры;

– деканы, генеральные директора и руководители департаментов государственных университетов и колледжей;

– редакторы газет и еженедельных журналов;

– президенты, вице-президенты и редакторы государственного радио и телевидения;

– президент и вице-президенты Национального банка, менеджеры государственных банков, финансовых учреждений и страховых компаний.

предметом проверки были:

– официальное и неофициальное сотрудничество с секретными службами коммунистической Венгрии;

– служба в органах государственной безопасности вооруженных сил в период с 1956-1957 гг.;

– членство в нацистской «Партии скрещенных стрел».

Как сообщалось ранее, Минреинтеграции в сотрудничестве с иными министерствами завершает работу над законопроектом о переходном периоде на Донбассе.