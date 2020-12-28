Опыт иных стран: Кого и как будут люстрировать после возвращения Донбасса

Министерство юстиции Украины проанализировало базовые направления переходного правосудия, которое применяется при переходе от состояния войны к состоянию мира. Данные наработки планируется использовать при применении переходного правосудия после возвращения, в частности, неподконтрольных Украине территорий Донбасса, передают «Донецкие новости».
В целом переходное правосудие – это комплекс мероприятий, применяемых для справедливого перехода от состояния войны к состоянию мира, или от авторитарного режима к демократии, преодоления последствий войны (или тоталитаризма).
Выделены 4 основных направления переходного правосудия.
Первое – уголовное судопроизводство / прекращение безнаказанности, которое подразумевает:
- эффективное преследование виновных в совершении военных преступлений и грубых нарушений прав человека;
- правовая защита жертв вооруженного конфликта;
- совершенствование законодательства, судебной и следственной практики.
Второе – возмещение, это:
- признание страданий жертв;
- создание национальных механизмов возмещения убытков, выплаты им компенсаций за причиненный физический ущерб и моральные страдания;
- моральная сатисфакция;
- восстановление нарушенных прав и состояния, существовавшего до совершения грубых нарушений международного гуманитарного права (МГП) и международного права прав человека (МППЧ) – реституция.
Третье – гарантии неповторения и институциональные реформы, включает:
- проверка должностных лиц или кандидатов на публичные должности на причастность их к нарушениям прав человека во время конфликта;
- реформы (восстановление верховенства права) сектора безопасности, правоохранительных органов, судов;
- укрепление гражданского общества, а также мировоззренческие изменения в сферах образования, культуры и тому подобное.
Четвертое – констатация истины / право на правду, что подразумевает:
- реализация права жертв запрашивать и получать информацию о причинах, которые поставили их в положение жертв, и о причинах и условиях, приведших к грубым нарушениям МГП и МППЛ
- право жертв знать правду об этих нарушениях.
В рамках изучения международного опыта переходного правосудия специалисты Минюста изучали процесс люстрации. Было определено, что в разных странах применялась как «жесткая» так и «мягкая» люстрация. В частности, исследовался опыт перехода стран от тоталитаризма, авторитарного советского (коммунистического) режима к демократии. Во многих странах этот процесс продолжается до сих пор.
Так, «жесткая» люстрация характерна для Германии и Чехии (Чехословакии).
Германия:
- в 1991 году был принят закон Бундестага о документации Штази (Министерства государственной безопасности ГДР);
- за 1991 – 2012 гг. ведомство по управлению архивами Штази получило 1 млн 754 тыс. 838 обращений о проверке государственных служащих. Наибольшее их количество было в первые 3 года работы;
- все государственные служащие после объединения Германии проходили процедуру повторного приема на работу и заполняли анкету о своих политических функциях в ГДР и контактах с органами госбезопасности;
- срок проверок на выявление сотрудничества со Штази продлен до 2030 года.
Чехословакия и Чехия:
- в 1991 году Федеральное Собрание приняло закон о люстрации;
- люстрация коснулась руководства компартии – от секретарей районного уровня и до высшего руководства, а также членов фильтрационных комиссий 1948 и 1968 годов;
- кандидаты на должности госслужащих получали «люстрационные удостоверения» относительно своего сотрудничества с органами госбезопасности коммунистической Чехословакии;
- в 1996 году гражданам был открыт доступ к секретным досье, заведенным на них Службой государственной безопасности Чехословакии.
«Мягкая» люстрация характерна для Польши и Венгрии.
Польша:
- в 1997 году принят закон о люстрации. Он предусматривал проверку государственных служащих на предмет их сотрудничества с органами безопасности в 1944-1990 гг. За это не предусматривалось уголовное наказание;
- люстрации подлежали: президент, депутаты, сенаторы, лица, занимавшие высшие государственные должности, судьи, адвокаты, ректоры, проректоры вузов, руководители радио и телевидения;
- в 2006 году новый люстрационный закон расширил круг лиц, которые должны пройти люстрацию – с 27 тыс. человек до 400-700 тыс. человек;
- главной целью люстрации было недопущение в госучреждения лиц, которые в прошлом сотрудничали со службами безопасности, занимали руководящие государственные должности во времена недемократического режима;
- наказание предусматривалось только если факт сотрудничества с предыдущим недемократическим режимом скрывался.
Венгрия:
- в 1994 году принят закон «О проверке получателей некоторых важных должностей»;
- проверке подлежали:
– члены парламента и правительства;
– послы;
– армейские командиры, начальники полиции, судьи, окружные прокуроры;
– деканы, генеральные директора и руководители департаментов государственных университетов и колледжей;
– редакторы газет и еженедельных журналов;
– президенты, вице-президенты и редакторы государственного радио и телевидения;
– президент и вице-президенты Национального банка, менеджеры государственных банков, финансовых учреждений и страховых компаний.
- предметом проверки были:
– официальное и неофициальное сотрудничество с секретными службами коммунистической Венгрии;
– служба в органах государственной безопасности вооруженных сил в период с 1956-1957 гг.;
– членство в нацистской «Партии скрещенных стрел».
Как сообщалось ранее, Минреинтеграции в сотрудничестве с иными министерствами завершает работу над законопроектом о переходном периоде на Донбассе.