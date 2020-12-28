COVID-19 на Донетчине: Из запланированных 28 больниц работают 24

На Донетчине ситуация с COVID-19 сейчас стабильная и контролированная. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Сейчас в регионе ковид-пациентов госпитально обслуживают 24 больницы. «Всего планировалось 28 больниц, сейчас 24 законтрактированы с Национальной службой охраны здоровья Украины», – уточнил Кириленко.

Дополнительно предусмотрено еще 350-400 коек для ковид-пациентов.

По состоянию на сегодняшний день 77,7% коек обеспечены кислородом.

Из 1219 новых кислородных концентраторов, которые заказала Донецкая область в ноябре, получено 1042 единиц (86%). «До 30 декабря ожидается поставка еще 177 концентраторов. Из них 145 концентраторов объемом 5 литров, и 32 концентратора на 20 литров. К одному аппарату можно подключить несколько пациентов», – рассказал глава ДонОГА.

С начала пандемии на борьбу с COVID-19 из областного бюджета было выделено 135 млн грн.

В период карантина также из областного бюджета было выделено 12,7 млн грн на помощь в виде продуктовых наборов для малообеспеченных категорий граждан.

Напомним, что еще в ноябре Донетчина закупила 1 127 кислородных концентратора производства Китая на сумму более 49 млн грн. Были заказаны концентраторы объемами – 5, 10 и 20 литров. В договорах прописан период поставки – в течение 10 суток. Но из-за ситуации на рынке по факту аппараты поставляются по мере их появления на складах поставщиков. По состоянию на 8 декабря поступило лишь 8% от объема заказа.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 030 374 человека (665 729 пациентов выздоровели, 17 849 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 35 188 случаев (выздоровели – 25 267 пациентов, летальных случаев – 683), Луганской области – 10 013 случаев (выздоровели – 6 818 пациентов, летальных случаев – 271).

В «ДНР» – 14 671 заболевший (выздоровели – 8 506 человек, скончались – 1 317 человек), в «ЛНР» – 2059 заболевших (выздоровели – 1720 человек, скончались – 170).