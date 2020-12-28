В 2021-м: На Донетчине отремонтируют 7 госдорог, реконструируют медучреждения

В рамках госпрограммы «Большая стройка» Донецкая область лидирует по объемам и темпам реконструкции социальных объектов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Донецкая область лидирует по реконструкции школ, детских садов, стадионов. А также приемных отделений медучреждений – некоторые из которых еще не завершены, но открытие объектов идет поэтапное. Например, сегодня с утра я открыл еще одно отделение в Славянске. Также 3 приемных отделения открыты в Мариуполе, на прошлой неделе открыли в Селидово. Всего планируется сделать 10 приемных отделений. Плюс приемное отделение в Бахмуте строится за счет средств Красного Креста», – сказал Кириленко.

Также достраиваются и проводится реконструкция амбулаторий в сельской местности. «Мы уже достроили 21 амбулаторию, строятся еще 6 новых. Кроме того, в 11-ти из 21-й амбулатории предусмотрено жилье для врачей в сельской местности. Сегодня я также вручил 18 автомобилей именно для врачей сельской медицины», – отметил руководитель ДонОГА.

«Кроме того, значительных результатов мы достигли в ремонте дорог, мостов. Отремонтированы 2 моста и 16 дорог, из них – 3 подъездные дороги к опорным школам. Службой автодорог в Донецкой области отремонтировано 115,7 км автомобильных дорог. На следующий год Служба автодорог планирует отремонтировать 7 дорог государственного значения», – рассказал Кириленко.

Он отметил, что областная власть провела работу над ошибками в плане более быстрого запуска проектов текущего и капитального ремонта дорог. «Сейчас уже разработаны проекты, проведены экспертизы на сумму более 800 млн грн на следующий год. Главное осталось за финансированием. Но старт будет более быстрый, будут учтены недоработки 2020 года», – подчеркнул глава ДонОГА.

Глава ДонОГА проинформировал, что завтра в Офисе президента состоится итоговое совещание, на котором будут подведены годовые итоги, в том числе, по программе «Большая стройка». «Также будет дана информация о продолжении программы в следующем году. Финансирование заложено с определенным переформатированием по объектам, приоритетным направлениям», – заключил Кириленко.