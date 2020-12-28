Хотел взорвать военный госпиталь и железную дорогу: На Луганщине будут судить предателя из ВСУ (Фото)

На Луганщине в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, который планировал в зоне ООС ряд террористических актов (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины). Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, данный военный в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе Операции Объединенных сил в Донецкой области. Он планировал перейти линию разграничения и устроиться на «службу» в незаконное вооруженное формирование «ЛНР». В качестве доказательства своей приверженности «ЛНР» он должен был устроить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.

С этой целью военнослужащий установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в г. Северодонецке, где в то время находилось около 170 человек – больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил 2 взрывчатки на железнодорожной станции в районе города Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.

Предателя разоблачила военная контрразведка СБУ. Он был задержан в июне 2020 года. Взрывные устройства были найдены и изъяты.