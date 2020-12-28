Глава Донетчины сообщил, во сколько миллионов обходится содержание КПВВ

Начиная с 2014 года на содержание и обустройство контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения Донетчины было выделено 66,2 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«На обустройство и содержание КПВВ выделяются довольно значительные средства. 66,2 млн грн выделено за весь период на содержание 4-х КПВВ на территории Донецкой области», – сказал он.

Кириленко напомнил, что в декабре был открыт сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» по предоставлению административных, медицинских, банковских и иных услуг для пересекающих линию разграничения.

Всего на Донетчине создано 4 КПВВ – «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское» и «Гнутово».

«Нам осталось только, чтобы прошла пандемия, и все КПВВ заработали в полном объеме. А вообще, чтобы постепенно эти КПВВ исчезли у нас», – добавил он.

Как сообщалось ранее, с 2014 года КПВВ содержались за счет местных бюджетов, местных коммунальных предприятий. Так, коммунальные и иные платежи по КПВВ в Донецкой области оплачивало КП «АТП», а в Луганской области – КП «Попаснянский водоканал». Но весной этого года Министерство реинтеграции создало госпредприятие «Реинтеграция и восстановление», на баланс которого в течение следующего года передадут все КПВВ.

Сейчас в Украине созданы 10 КПВВ на линии разграничения на Донбассе и на административной границе с Крымом.