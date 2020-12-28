И за вырубку, и за покупку: В Минюсте сообщили размеры штрафов за незаконные новогодние елки

При приобретении незаконно срубленной елки или сосны ответственность несет не только продавец таких деревьев, но и покупатель. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Положениями действующего природоохранного законодательства предусмотрена административная ответственность (штраф) за незаконное приобретение и торговлю новогодними елками.

Так, согласно ст. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) за незаконную вырубку и повреждение деревьев, в том числе хвойных пород на виновное лицо может быть наложен штраф:

на граждан – от 30 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 1020 грн);

на должностных лиц – от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2550 до 5100 грн).

В случае совершения вышеуказанного правонарушения лицом в возрасте от 16 до 18 лет при отсутствии самостоятельного заработка штраф взыскивается с родителей или лиц, их заменяющих (ч. 2 ст. 307 КУоАП).

При повторном в течение года нарушении размер штрафа увеличивается:

на граждан – от 60 до 90 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1020 до 1 530 грн);

на должностных лиц – от 600 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 10 200 до 15 300 грн).

Нередки случаи, когда продажа новогодних елок осуществляется с нарушением правил торговли и порядка осуществления хозяйственной деятельности.

Так, за нарушение правил торговли на рынках предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения штрафа:

на граждан – от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 51 грн);

на должностных лиц – от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн).

Торговля в городах с рук на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и в других неустановленных местах влечет наложение штрафа от 1 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли или без таковой (от 17 до 119 грн).

«Стоит помнить, что предприниматели, осуществляющие транспортировку и продажу новогодних деревьев, должны иметь при себе накладную из лесничества, товарно-транспортную накладную, сертификат радиационного обследования деревьев, разрешение на торговлю с мокрой печатью, а на срезе каждого дерева должен быть электронный чип со штрих-кодом лесного хозяйства, где его вырастили», – отметили в Минюсте.

Покупатель может обратиться к продавцу с требованием предоставить вышеуказанные документы для того, чтобы убедиться, что покупает новогоднюю елку без нарушения требований закона.

Добавим, что также проверить легальность елки можно по размещенному на ней штрих-коду через портал «Ялинка.info».