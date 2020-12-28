Кириленко рассказал, сколько квартир выдано на Донетчине за год

В 2020 году в Донецкой области продолжалась программа по обеспечению жильем малозащищенных категорий населения. Квартиры и дома приобретались за средства областного и местных бюджетов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В частности, в Константиновке и Краматорске отремонтированы 17 квартир и вручены от них ключи внутренне перемещенным лицам.

Кроме того, в собственность предаются квартиры детям-сиротам и выдающимся спортсменам области. «На протяжении 2020 года собственное жилье получили 103 ребенка-сироты и 2 спортсмена», – уточнил глава области.

Также вручены 2 микроавтобуса родителям-воспитателям детских домов семейного типа в Мирнограде и Краматорске. «Еще в этом году приобрели 4 жилых дома для детских домов семейного типа», – дополнил Кириленко.

Как сообщалось ранее, начиная с 2017 года на Донетчине обеспечили жильем 451 ребенка-сироту и детей, лишенных родительской опеки.