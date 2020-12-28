В прифронтовом Торецке приговорили организаторов секс-сауны

В прифронтовом Торецке (Донецкая обл.) в одной из саун кроме обычного отдыха посетителям предлагали сексуальные услуги. Для этого там обустроили отдельные комнаты. Администратора, которая организовывала бронь «апартаментов» и убирала их, приговорили к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком. Такое решение принял Дзержинского городской суд Донецкой области, передает «Вільне радіо».

По данным следователей, местная жительница Виктория официально работала у торецкой физлица-предпринимателя (ФЛП) администратором сауны в Торецке. Но в этой сауне были оснащены тайные комнаты для сексуальных утех – т.н. «синие люксы».

Женщина распределяла комнаты для посетителей, за секс-услуги в сауне брали около 700 грн. Уже после предоставленных девушками услуг Виктория также убирала данные «синие люксы».

Правоохранители зафиксировали работу борделя с июня 2017 года до июля 2018 года. В схеме были задействованы перевозчики, которые привозили клиентов, люди, которые распространяли информацию о секс-сауне и иные.

На суде Виктория признала свою вину и искренне раскаялась. Администратор-уборщица суд признал виновной по статье «Создание или содержание мест разврата и сводничество» (ст. 302 УК Украины) и назначил ей 2 года лишения свободы с испытательным сроком на этот же период.

В 2018 году суд вынес приговор коллеге Виктории, а также перевозчику. Предпринимательнице, которая организовала данную сауну, приговор вынесли уже в 2019 году. Всем также назначили наказание в 2 года испытательного периода. Кое-кто уже отбыл свое наказание.

Отметим, что ч. 1 ст. 302 Уголовного кодекса Украины за создание или содержание мест разврата, а также сводничество для разврата предусматривает наказание в виде штрафа от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. – 34 тыс. грн) или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Как сообщалось ранее, в 2019 году были осуждены трое жителей Торецка, которые занимались незаконным бизнесом в сфере оказания интимных услуг. В начале 2017 года 46-летний житель Торецка, работая таксистом, распространял на территории города и близлежащих населенных пунктов рекламные карточки с информацией о возможности удовлетворения сексуальных потребностей за денежное вознаграждение. Местом обеспечения занятия проституцией мужчина выбрал одну из местных саун.