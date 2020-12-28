Жестоко избил бойца: На Донетчине арестован командир батальна из зоны ООС

На Донетчине взят под стражу командир одного из батальонов, выполняющих задачи в районе ООС. Он подозревается в избиении подчиненного, в результате чего боец получил множественные травмы. Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Так, 23 декабря 2020 военнослужащий одной из бригад, выполняющих боевые задачи в районе Операции Объединенных сил, был доставлен в стабилизационный центр, а 24 декабря – в военный госпиталь в связи с ухудшением состояния здоровья. Врачи отметили, что у военнослужащего были внешние признаки наркотического опьянения, он жаловался, что получил травмы в результате избиения командиром батальона.

Медики диагностировали у бойца «закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, части поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, гемоперитонеум (массивная кровопотеря), острую постгеморрагическую анемию средней тяжести, острую интоксикацию неизвестного вещества». Бойцу провели необходимые операции.

В связи с произошедшим проводится служебное расследование. Сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Первоначально уголовное правонарушение квалифицировалось по ч. 3 ст. 406 УК Украины «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности», но 26 декабря его переквалифицировали по ч. 4 ст. 426-1 УК Украины «Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий».

В соответствии с постановлением Краматорского городского суда 26 декабря командиру одного из батальонов, выполняющих задачи в районе ООС, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток с содержанием на гауптвахте Донецкого зонального отдела Военной службы правопорядка.