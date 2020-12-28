Напряжение по шахтерам снято, – ДонОГА

За 2020 год на Донетчине полностью погашена задолженность по заработной плате горняков государственных шахт. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Вопрос решен. Правительство выделило 1,4 млрд грн на все угольные предприятия страны. Но наибольшая задолженность была на Донетчине. Все деньги по задолженности выплачены за сентябрь – ноябрь», – сказал он.

Директор департамента развития базовых отраслей промышленности ДонОГА Артем Литвинов добавил, что в регионе задолженность была за разные периоды 2019-2020 годов. «На сегодняшний день у нас полностью снята задолженность по 2020 году – это сентябрь – ноябрь. Нам предоставили на это 673 млн грн, деньги государственной субвенции заходили двумя траншами. И эта задолженность полностью выплачена», – сказал он.

«На сегодняшний день напряжение по шахтерам снято. Это касается государственных шахт. У нас остается только шахта "Краснолиманская", которая не является получателем государственных дотаций. Здесь напряжение сохраняется», – заключил Литвинов.