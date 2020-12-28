Выезд из «Л-ДНР» через Россию: Юрист рассказал, штрафуют ли детей на границе Украины

При выезде из «Л-ДНР» через территорию России и въезде в Украину граждане подлежат административной ответственности в виде штрафа от 1700 грн. При этом если они едут с детьми, то детей не штрафуют. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время онлайн-консультации на тему перемещения через линию соприкосновения рассказал юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко.

«Дети до 16 лет не подлежат привлечению к административной ответственности за такое нарушение. От 16 до 18 лет санкции за такое правонарушение – это выговор или предупреждение», – сказал он.

«То есть дети не понесут какой-либо весомой ответственности, если едут вместе с родителями», – подчеркнул правозащитник.

Напомним, что Фоменко также сообщил, что на практике при таком въезде в Украину пограничники чаще всего применяют ст. 204-2 КУоАП «Нарушение порядка въезда/выезда из временно оккупированной территории». Эта статья позволяет им выписывать сразу постановление на штраф без суда. Если же они применяют ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение государственной границы), то составленный протокол необходимо отправлять в суд для рассмотрения, и именно суд принимает решение – платить человеку штраф или нет.

Также юрист обозначил, как пограничники определяют, что человек посещал «Л-ДНР» и что будет, если в течение 15 дней не оплатить штраф. Правозащитник рассказал, в каких случаях при обжаловании протокола пограничников суд становится на сторону граждан.

Как сообщалось ранее, при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, штрафы составляют 1700 -5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом вице-премьер министр Алексей Резников в декабре заявил, что сейчас в правительстве обсуждается вопрос об отмене таких штрафов на период карантина.