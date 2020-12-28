КПВВ «Новотроицкое»: Как проверить, есть ли человек в списках на пересечение (Контакты)

Из-за позиции «ДНР» на линии разграничения в Донецкой области фактически работает только один контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) – «Новотроицкое». Но и то, всего два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, когда «ДНР» открывает свой КПП «Еленовка». При этом «республиканцы» продолжают осуществлять пропуск через линию разграничения исключительно по разрешительным спискам. Данные списки через Трехстороннюю контактную группу передаются и на украинский КПВВ «Новотроицкое».

Сегодня, в понедельник 28 декабря, через КПВВ «Новотроицкое» осуществлялся пропуск, передает «Вільне радіо».

По данным монитора БФ «Право на защиту» («Право на захист») Дениса Ярошенко, сегодня в список на пересечение были включены 179 человек. Для попадания в список люди вынуждены обращаться и подавать документы в «межведомственный штаб ДНР». Чтобы проверить есть ли человек в списках, звонят по телефону (068) 669-08-13 и (066) 185-97-86.

«Люди, которых нет в этих списках, пытаются пересекать линию разграничения – таких сегодня [с утра] было уже двое, кто поехал туда. Таких людей предупреждаем, разъясняем, что 100% их развернут боевики назад. Некоторые разворачиваются и едут назад», – говорит Ярошенко.

При этом возвращаясь, люди должны опять пересекать КПВВ «Новотроицкое» но при этом устанавливать приложение «Вдома» и идти на самоизоляцию, либо отправляться в место обсервации.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – при наличии местной прописки, но по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.