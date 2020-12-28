Россия могла бы вывести свои войска из Донбасса по двум причинам, – глава МИД

Ситуация на неподконтрольных территориях Донбасса и оккупированного Крыма все больше ухудшается, регионы находятся на грани социальной и экономической пропасти. Об этом в интервью немецкому журналу Internationale Politik заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Громадське радіо».

По его словам, Россия могла бы вывести свои войска из Донбасса по двум причинам.

«Во-первых, потому что международное давление становится настолько сильным, что она должна пойти на соглашение в рамках "нормандского формата". А во-вторых, потому что для Кремля слишком высокие расходы на поддержку оккупации», – отметил Кулеба.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что советники лидеров «нормандского формата» могут провести встречу в конце января 2021 года. Кроме этого, предварительно согласовали 4 точки разведения на линии соприкосновения в Донбассе.

До этого в Кремле исключили проведение «нормандского» саммита в ближайшее время. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для переговоров российского и украинского президентов пока «нет субстанции». А переговоры ради переговоров никому не нужны, отметил он.