Более 80% украинцев будут встречать Новый год дома, – опрос

81% украинцев планирует встретить новый 2021 дома, в кругу семьи. Таковы результаты опроса «Новогодние надежды и неожиданности: с какими чувствами и мыслями украинцы провожают старый и встречают Новый год»*, который был презентован сегодня, 28 декабря.

В то же время почти каждый десятый (9%) надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников.

По сравнению с 2018 и 2019 годами очень заметное влияние эпидемии коронавируса: почти на 14% выросло количество респондентов, которые проведут Новый год в кругу семьи, и вдвое уменьшилась доля тех, кто пойдет в гости.

В то же время каждый пятый молодой человек (или 23% от опрошенных в возрасте 18-29 лет) планирует встретить Новый год в компании. Среди опрошенных в возрасте 60+ 7% проведут новогоднюю ночь сами перед телевизором, а 6% вообще не будут праздновать.

Причем среди мужчин больше (12,5%) тех, кто склонны отмечать в кругу друзей и компании, чем среди женщин (6%).

В целом у опрошенных почти пропало желание встречать Новый год в общественном заведении или на публичном праздновании.

* Общенациональный опрос проведен фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины (за исключением неподконтрольной части Донбасса и Крыма). Было проведено 2004 личных интервью с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте страны. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.