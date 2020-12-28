Банкоматы и «Ощадбанк» работают: Какими услугами пользуются пересекающие КПВВ «Новотроицкое»

Сегодня, 28 декабря, через КПВВ «Новотроицкое» осуществлялось пересечения линии разграничения. Прибывшие на КПВВ могли воспользоваться рядом услуг, которые сейчас доступны в новом сервисном центре. Об этом рассказал монитор БФ «Право на защиту» («Право на захист») Денис Ярошенко, передает «Вільне радіо».

«Работает" Ощадбанк ", люди им пользуются. Но сегодня там годовая плановая ревизия. Банкоматы тоже работают», – сказал монитор.

В Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ / ЦНАП) пока доступна только одна услуга – регистрация актов гражданского состояния (рождение, смерть, брак). «Но пока не было таких обращений», – отметил Ярошенко.

«Есть туалеты. Работает комната матери и ребенка, она прямо шикарная: есть диванчики, пеленальные столики, микроволновка, чайник, – все есть. В магазине продают мобильные телефоны, кофе. Работает отдел полиции», – перечислил представитель правозащитников.

По словам Ярошенко, под другие услуги сейчас только готовят помещения. «Только планируют открыть здесь отделение управления Пенсионного фонда, соцзащиты и государственной миграционной службы. Также здесь планируют брать ПЦР-тесты на COVID-19 в медпункте, который пока тоже не работает», – рассказал монитор.

Как сообщалось ранее, из-за позиции «ДНР» на линии разграничения в Донецкой области фактически работает только один контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) – «Новотроицкое». Но и то, всего два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, когда «ДНР» открывает свой КПП «Еленовка».