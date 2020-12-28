С каждым годом украинцы все меньше готовы тратить на новогодний стол

За 3 года средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, в долларовом эквиваленте снизилась на 19%. Таковы результаты опроса «Новогодние надежды и неожиданности: с какими чувствами и мыслями украинцы провожают старый и встречают Новый год»*, который был презентован сегодня, 28 декабря.

Так, средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол в этом году, составила 1440 грн (или 50,6 долл. США по курсу НБУ в декабре 2020). В прошлом году было 1390 грн, что на 4% меньше.

Однако нынешний бюджет новогоднего стола на самом деле меньше, чем в прошлом году, если перевести его в твердую валюту (59,7 долл. США по курсу НБУ в декабре 2019). В 2018 году это было 1752 грн (62,8 долл. США по курсу НБУ в декабре 2018).

В то же время до 16% уменьшилась и доля опрошенных, которые ответили, что у них на новогодний стол нет денег. В предыдущие годы таких было 23%.

Как сообщалось ранее, в среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2021 для семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола 2020 только на 5,3% и составит 1706,09 грн. Например, в Славянске празднично застолье обойдется минимум в 1700 грн.

В «ЛНР» стоимость новогоднего стола на семью составит минимум 3358,4 руб. (1267 грн по местному курсу валют). Жители «ДНР» отмечают, что на новогодний стол им понадобится минимум 4-5 тыс. руб. (1539 – 1923 грн по местному курсу валют).

* Общенациональный опрос проведен фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины (за исключением неподконтрольной части Донбасса и Крыма). Было проведено 2004 личных интервью с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте страны. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.