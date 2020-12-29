Вечерний город: Житель Донецка показал новогодние площади – Советскую и Ленина (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал, как выглядит вечерний город накануне Нового года. Парень проехал по центральному Ворошиловскому району, передают «Донецкие новости».

В своей поездке он стартовал от пересечения улицы Артема и проспекта Мира – от памятника Артему. Здесь он демонстрирует Советскую площадь – пространство между зданием «мэрии» и универмагом «Белый лебедь» (который не работает с 2014 года).

Далее «Виконста» показал новогоднее убранство центральной площади Ленина, главную «республиканскую» елку.

Хоть съемку он делал не в столько позднее время, на кадрах видно – с наступлением сумерек (в зимнее время в Донецке темнеет уже в 16:30) даже центр города пустынен. Ни пешеходов, ни прежнего трафика машин.