Кабмин отменил льготный тариф на 100 кВт электроэнергии для населения

Правительство определило единую фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей – 1,68 грн / кВт ч, которая будет действовать с 1 января до 31 марта 2021 года. Такое решение было принято на заседании Кабмина 28 декабря, передает Правительственный портал.

Как уточняют в Кабмине, фактически, тариф для населения до 31 марта 2021 года сохранен на текущем уровне, не считая отмененную льготную цену за первые 100 кВт ч / мес.

Также правительство продлило срок действия Положения о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии (ПСО).

«Постановление принято во избежание стремительного роста тарифа для населения уже с января следующего года. Так, срок действия действующего механизма ПСО истекает 01.01.2021 года, и в случае непринятия предложенных изменений цена на электроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, рост тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3.30 грн / кВтч)», – отмечают в Кабмине.

В то же время оставили без изменений коэффициенты двух- и трехзонного учета электрической энергии. Поэтому в случае установления, к примеру, двухзонного учета электрической энергии, ее цена в ночное время будет на 50% меньше.

«Изменения в ПСО также позволят обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии за январь – март 2021 года и устойчивую работу энергетических предприятий, на которых возложены специальные обязанности по обеспечению общественных интересов (НАЭК "Энергоатом", ЗАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго")», – заключили в правительстве.