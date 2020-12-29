Разыскивают родственников: Под завалами в шахте на Луганщине погиб переселенец

На шахте «Золотое» ГП «Первомайскуголь» (Луганская обл.) спасатели нашли тело горняка, который погиб под завалом породы. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Авария произошла ночью 28 декабря, на горизонте 687 м шахты «Золотое» произошел обвал горной массы. Под обрушение попали двое работников шахты. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно высвободить одного из горняков, тело второго нашли после почти 16 часов поисков.

«Увы... Чуда не произошло. Горняк шахты "Золотое" Шевченко Андрей Викторович 1987 года рождения найден под завалом без признаков жизни. Тело высвобождено из-под завала бездыханным с многочисленными травмами головы», – написал Волынец в Facebook.

Он добавил, что погибший шахтер – переселенец из временно неподконтрольного украинской власти Первомайска. В последнее время проживал в городе Лисичанск. В данное время разыскивают близких и родственников погибшего.

По факту случившегося полиция открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью».

Продолжаются мероприятия по ликвидации аварии.