В голову лезет одна нецензурщина: В «ДНР» обсуждают, сколько стоит накрыть новогодний стол

В «ДНР» подсчитали, в какую сумму минимально обойдется накрыть новогодний стол в для семьи из 4-х человек. Информацию опубликовали местные интернет-ресурсы.

«Стоимость формировалась из расчета минимальных цен на продукты в крупнейших торговых сетях республики. В предновогодние дни во многих магазинах действуют акционные предложения», – уверяют в «ДНР».

На новогодний стол в «республике» подсчитали стоимость салата оливье. «Для приготовления килограмма салата понадобится 200 г колбасы, столько же зеленого горошка, 5 куриных яиц, 150 г картофеля, одна морковь, 100 г соленых огурцов, майонез. Заплатить придется около 170 руб. (67 грн по местному курсу на 29.12.2020 – ред.): за 1 кг "Докторской" высшего сорта в маркетах просят около 300 руб. (118 грн), но можно найти и дешевле, 400-граммовая банка горошка стоит 40 руб. (16 грн), яйцо среднего размера – 6-7 руб. (2-3 грн), картофель, морковь и соленья в эквиваленте в общей сложности обойдутся до 25 руб. (10 грн), тюбик майонеза массой 180 г и жирностью 30% – 15 руб. (6 грн)», – утверждают на местных интернет-ресурсах.

В «республике» просчитали и конкурента оливье – салат «Сельдь под шубой». «Набор продуктов для приготовления обойдется примерно в 135 руб. (53 грн): сельдь атлантическую весом 400 г можно найти за 60 руб. (24 грн), набор овощей (свекла, морковь, картофель, лук) общим весом в 400 г – примерно за 20 руб. (8 грн), 4 яйца – около 25 руб. (10 грн), тюбик майонеза весом 180 г и жирностью 30% – 15 руб. (6 грн)», – утверждают в «ДНР».

Также отмечена стоимость мяса. «К примеру, за килограммовую курицу придется выложить около 120 руб. (47 грн), утиную тушку – 200-220 руб. (78-86 грн), куриное филе обойдется в 210 руб. (82 грн) за кг, цена на свинину без кости в зависимости от части туши варьируется от 240 руб. (94 грн) до 330 руб. (129 грн) за кг. Подсолнечное масло и специи, не вошедшие в список покупок, найдутся, пожалуй, на кухне каждой хозяйки», – уверяют в «республике».

Данную новость местные жители в соцсетях – раскритиковали: «Блин, что я только что прочитал?? Серьезно? Где вы видели такие цены… Мда, ну для л**ов что ли считают… Чего только не зальют пропаганд**ы».

Люди массово возмущаются, отмечая, что за эти деньги невозможно приготовить салаты, накрыть новогодний стол:

Ольга: «15 руб. (6 грн) майонез?? Серьезно? Где?? "Макмай" большой по 74 руб. (29 грн), в "Векторе" разве 54 руб. (21 грн)... Да и остальные цены выше указанных. Не совсем соответствуют действительности. Ну или качество приготовленных блюд будет, мягко говоря, не очень... Особенно с майонезом по 15 руб. (6 грн). Бред полный»;

Анастасия: «Пушилин с депутатами пусть заправят салатики майонезом 30%. Но шок, что он по 15 рублей (6 грн), с лета нет такой цены»;

Галина: «Прочитала статью и в голову лезет одна нецензурщина, пипец, в здравом уме человек, который это писал?»;

Надя: «Эта самая ДНР точно с планеты Земля? Можно найти селедку за 60 руб. (24 грн)»;

Евгения: «Что за бред, Пушилин, попробуй сам накрыть стол за эти доллары».

Также в местных пабликах ведутся споры. Одни люди отмечают, что указанные цены – на одну порцию, а не для семьи. Однако другие пишут о том, что все равно цены сильно занижены: