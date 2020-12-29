На Донбассе работают КПВВ: Сколько человек смогли пересечь линию разграничения

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) на подконтрольную украинским властям территорию проследовали 69 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 534 человека. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

По данным штаба, через КПВВ «Станица Луганская» на временно неподконтрольную украинским властям территорию проследовали 604 человека, на подконтрольную – 534 человека.

Через КПВВ «Новотроицкое» на неподконтрольную территорию проследовали 108 человек, в обратном направлении – 69 человек.

Как сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», 28 декабря через КПП «Еленовка» в «республику» пропустили 25 транспортных средств, 122 человека. На подконтрольную территорию пропустили 21 транспортное средство, 91 человека.

Отметим, что на Донбассе работают еще 5 КПВВ, но пропуск через смежные блокпосты блокируют незаконные вооруженные формирования.