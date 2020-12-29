В Украине за сутки выявили почти 7 тысяч новых больных COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 6 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 298 человек;
- летальных исходов – 232;
- выздоровели – 16 106 человек;
- проведено тестирований за сутки – 43 585 (в том числе методом ПЦР – 25 965, методом ИФА – 17 620).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях», – уточнил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 037 362 человека, из них:
- выздоровели – 681 835 человек (65,0% от общего числа заболевших);
- находятся на лечении – 345 446 человек (33,3%);
- летальных исходов – 18 081 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 511 179.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 109 008 случаев;
- Винницкая область – 22 078 случаев;
- Волынская область – 32 626 случаев;
- Днепропетровская область – 57 632 случая;
- Донецкая область – 35 562 случая;
- Житомирская область – 38 554 случая;
- Закарпатская область – 27 974 случая;
- Запорожская область – 52 689 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 949 случаев;
- Киевская область – 57 912 случаев;
- Кировоградская область – 8 248 случаев;
- Луганская область – 10 054 случая;
- Львовская область – 60 560 случаев;
- Николаевская область – 30 300 случаев;
- Одесская область – 69 863 случая;
- Полтавская область – 35 487 случаев;
- Ровенская область – 40 459 случаев;
- Сумская область – 40 170 случаев;
- Тернопольская область – 33 622 случая;
- Харьковская область – 68 395 случаев;
- Херсонская область – 17 327 случаев;
- Хмельницкая область – 38 471 случай;
- Черкасская область – 38 302 случая;
- Черновицкая область – 39 662 случая;
- Черниговская область – 29 458 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.