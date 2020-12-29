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В Украине за сутки выявили почти 7 тысяч новых больных COVID-19

29.12.20 08:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки зафиксировали 6 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 298 человек;
  • летальных исходов – 232;
  • выздоровели – 16 106 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 43 585 (в том числе методом ПЦР – 25 965, методом ИФА – 17 620).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях», – уточнил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 037 362 человека, из них:

  • выздоровели – 681 835 человек (65,0% от общего числа заболевших);
  • находятся на лечении – 345 446 человек (33,3%);
  • летальных исходов – 18 081 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 511 179.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 109 008 случаев;
  • Винницкая область – 22 078 случаев;
  • Волынская область – 32 626 случаев;
  • Днепропетровская область – 57 632 случая;
  • Донецкая область – 35 562 случая;
  • Житомирская область – 38 554 случая;
  • Закарпатская область – 27 974 случая;
  • Запорожская область – 52 689 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 42 949 случаев;
  • Киевская область – 57 912 случаев;
  • Кировоградская область – 8 248 случаев;
  • Луганская область – 10 054 случая;
  • Львовская область – 60 560 случаев;
  • Николаевская область – 30 300 случаев;
  • Одесская область – 69 863 случая;
  • Полтавская область – 35 487 случаев;
  • Ровенская область – 40 459 случаев;
  • Сумская область – 40 170 случаев;
  • Тернопольская область – 33 622 случая;
  • Харьковская область – 68 395 случаев;
  • Херсонская область – 17 327 случаев;
  • Хмельницкая область – 38 471 случай;
  • Черкасская область – 38 302 случая;
  • Черновицкая область – 39 662 случая;
  • Черниговская область – 29 458 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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