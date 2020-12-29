В Украине за сутки выявили почти 7 тысяч новых больных COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 6 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 298 человек;

летальных исходов – 232;

выздоровели – 16 106 человек;

проведено тестирований за сутки – 43 585 (в том числе методом ПЦР – 25 965, методом ИФА – 17 620).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях», – уточнил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 037 362 человека, из них:

выздоровели – 681 835 человек (65,0% от общего числа заболевших);

находятся на лечении – 345 446 человек (33,3%);

летальных исходов – 18 081 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 511 179.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 109 008 случаев;

Винницкая область – 22 078 случаев;

Волынская область – 32 626 случаев;

Днепропетровская область – 57 632 случая;

Донецкая область – 35 562 случая;

Житомирская область – 38 554 случая;

Закарпатская область – 27 974 случая;

Запорожская область – 52 689 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 949 случаев;

Киевская область – 57 912 случаев;

Кировоградская область – 8 248 случаев;

Луганская область – 10 054 случая;

Львовская область – 60 560 случаев;

Николаевская область – 30 300 случаев;

Одесская область – 69 863 случая;

Полтавская область – 35 487 случаев;

Ровенская область – 40 459 случаев;

Сумская область – 40 170 случаев;

Тернопольская область – 33 622 случая;

Харьковская область – 68 395 случаев;

Херсонская область – 17 327 случаев;

Хмельницкая область – 38 471 случай;

Черкасская область – 38 302 случая;

Черновицкая область – 39 662 случая;

Черниговская область – 29 458 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.