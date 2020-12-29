Сводка из зоны ООС за 28 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 13 нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Водяное, на Приазовье, НВФ неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов калибром 120 мм и гранатометов различных систем. Для корректировки огня противник применил БПЛА, дальнейшее использование которого, после пересечения линии разграничения, остановили украинские средства РЭБ.

Неподалеку Пивденного противник открывал огонь из минометов калибром 82 мм.

Огневая активность НВФ было замечена и неподалеку Марьинки и Авдеевки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем. Рядом со Светлодарском противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Новоалександровки – ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Чермалыка противник также применил стрелковое оружие. Вследствие обстрела один украинский воин был ранен. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медпомощь.

О нарушении режима прекращения огня НВФ через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 29 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинской армии за сутки 7 раз нарушили перемирие. Общее количество примененных боеприпасов – 80 единиц. Под обстрелы попали окрестности поселка шахты им. Гагарина на горловском направлении, поселок шахты "Трудовская" – на донецком, а также села Новая Таврия и Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) – на мариупольском направлении. Применялись минометы калибром 120 мм, гранатометы (АГС, РПГ и СПГ). Кроме того, был зафиксирован взрыв в районе подконтрольного киевским властям населенного пункта Жованка возле Горловки, предположительно, в ходе инженерных работ».

Также в «ДНР» заявляют, что «в результате обстрела на западе Донецка был поврежден жилой дом».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 28 декабря, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».