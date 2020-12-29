Коронавирус забрал жизни 7 жителей Донецкой области (Карта)

За понедельник, 28 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 374 больных коронавирусной болезнью, среди которых 20 детей. Об этом проинформировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.
Коронавирусная болезнь унесла еще 7 жизней в Донецкой области:
- 3 – в Славянской ОТГ;
- по 1 – в Часовоярской, Соледарской, Светлодарской и Хлебодаровской ОТГ.
В числе выявленных заболевших:
- 210 человек – в Мариупольской ОТГ;
- 89 – в Краматорской ОТГ;
- 15 – в Мирноградской ОТГ;
- 14 – в Марьинской ОТГ;
- 11 – в Лиманской ОТГ;
- 10 – в Славянской ОТГ;
- 5 – в Константиновской ОТГ;
- 4 – в Кураховской ОТГ;
- по 3 – в Сартанской, Дружковской и Покровской ОТГ;
- по 2 – в Бахмутской и Гродовской ОТГ;
- по 1 – в Мангушской, Угледарской и Селидовской ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 35 562 случая заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 25 267 человек (71,8% от всех заболевших);
- на лечении – 9 605 пациентов (26,3%);
- летальных случаев – 690 (1,9%).