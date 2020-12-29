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Коронавирус забрал жизни 7 жителей Донецкой области (Карта)

29.12.20 10:16
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

За понедельник, 28 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 374 больных коронавирусной болезнью, среди которых 20 детей. Об этом проинформировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

Коронавирусная болезнь унесла еще 7 жизней в Донецкой области:

  • 3 – в Славянской ОТГ;
  • по 1 – в Часовоярской, Соледарской, Светлодарской и Хлебодаровской ОТГ.

В числе выявленных заболевших:

  • 210 человек – в Мариупольской ОТГ;
  • 89 – в Краматорской ОТГ;
  • 15 – в Мирноградской ОТГ;
  • 14 – в Марьинской ОТГ;
  • 11 – в Лиманской ОТГ;
  • 10 – в Славянской ОТГ;
  • 5 – в Константиновской ОТГ;
  • 4 – в Кураховской ОТГ;
  • по 3 – в Сартанской, Дружковской и Покровской ОТГ;
  • по 2 – в Бахмутской и Гродовской ОТГ;
  • по 1 – в Мангушской, Угледарской и Селидовской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 35 562 случая заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 25 267 человек (71,8% от всех заболевших);
  • на лечении – 9 605 пациентов (26,3%);
  • летальных случаев – 690 (1,9%).

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