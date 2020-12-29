Коронавирус забрал жизни 7 жителей Донецкой области (Карта)

За понедельник, 28 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 374 больных коронавирусной болезнью, среди которых 20 детей. Об этом проинформировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

Коронавирусная болезнь унесла еще 7 жизней в Донецкой области:

3 – в Славянской ОТГ;

по 1 – в Часовоярской, Соледарской, Светлодарской и Хлебодаровской ОТГ.

В числе выявленных заболевших:

210 человек – в Мариупольской ОТГ;

89 – в Краматорской ОТГ;

15 – в Мирноградской ОТГ;

14 – в Марьинской ОТГ;

11 – в Лиманской ОТГ;

10 – в Славянской ОТГ;

5 – в Константиновской ОТГ;

4 – в Кураховской ОТГ;

по 3 – в Сартанской, Дружковской и Покровской ОТГ;

по 2 – в Бахмутской и Гродовской ОТГ;

по 1 – в Мангушской, Угледарской и Селидовской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 35 562 случая заражения COVID-19, из них: