В плену на неподконтрольном Донбассе удерживают 251 украинца, – Денисова

Во временно неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают 251 украинца. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она напомнила, что ровно год назад, 29 декабря 2019 года, в свои семьи вернулись 76 граждан, в том числе 12 военнослужащих, находившихся в плену на временно неподконтрольных территориях Донбасса.

«В течение года ко мне поступали обращения от заявленных граждан по содействию обеспечения их социальной защиты. По результатам обработки проблемных вопросов мной были направлены обращения к премьер-министру Украины относительно законодательного урегулирования вопроса установления статуса и правовой защиты лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины», – написала Людмила Денисова на своей Facebook-странице.

Она также сообщила, что обратилась к вице-премьер-министру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины о необходимости формирования перечня субъектов предоставления медицинских и реабилитационных услуг, которым будут возмещаться расходы за услуги, предоставленные освобожденным лицам. Также она обозначила необходимость обеспечения права всех незаконно лишенных свободы лиц на получение ими медицинской и психологической реабилитации после освобождения.

«Напомню, что сейчас в застенках оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается 251 гражданин Украины. Их освобождение является самым важным заданием всех привлеченных компетентных органов к этому процессу», – подчеркнула Людмила Денисова.