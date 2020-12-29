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На КПВВ «Станица Луганская» задержали мужчину, который перевозил 150 тысяч долларов (Фото)

29.12.20 11:18
Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС

В районе Операции Объединенных сил задержан мужчина, который незаконно перевозил 150 тыс. долл., что в эквиваленте составляет более 4-х млн грн. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

28 декабря на КПВВ «Станица Луганская» силами и средствами Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины, включенных в состав Объединенных сил, и сотрудниками СБУ был задержан мужчина, который осуществлял незаконное перемещение денег.

В ходе досмотра личных вещей установлено, что указанный гражданин – житель временно неподконтрольного украинским властям города Хрустальный (до декоммунизации – Красный Луч) – имел при себе 150 тыс. долл. США, что в эквиваленте национальной валюты по курсу НБУ составляет 4 млн 261 тыс. 500 грн.

В штабе напомнили, что предельно допустимая сумма для перемещения с временно оккупированной территории на подконтрольную территорию Украины – не более 50 тыс. грн.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Деньги изъяты до соответствующего решения суда и переданы на хранение в отделение банка.

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