Право выбора: Резников рассказал, что будет с 300 тысячами жителей «Л-ДНР», получивших российские паспорта

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей около 300 тысяч человек прошли принудительную паспортизацию РФ. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «ТСН».

«На сегодня, по сути, все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тысяч украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию. Я пока говорю об оккупированных Донетчине с Луганщиной. По Крыму – там цифры достигают 2 млн», – сказал Резников.

По его словам, в правительстве пытаются найти «оптимальный вариант» системного решения данной ситуации с помощью закона о государственной политике переходного периода.

«Наш авторский коллектив (коллеги из представительства президента в АРК, рабочая группа по реинтеграции, Нацкомиссия при президенте по правовой реформе, правительство и парламент) пишет проект закона о государственной политике переходного периода. Надеемся, что этот проект уже вскоре станет законом. И когда мы говорим о государственной политике переходного периода, это не только переходное правосудие, но и много других вещей. В том числе и последствия этой принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий, как Крыма, так и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – отметил вице-премьер.

Резников подчеркнул, что люди вынуждены брать паспорта РФ, потому что «они являются заложниками, это их способ выживания там».

«Поэтому осуждать их за это мы точно не имеем никакого права. Не удалось их защитить, не хватило оборонного ресурса государства Украина в 2014 году дать такой отпор этой агрессии, чтобы люди не попали в заложники. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями действовать потом. Даже после публикации этого проекта, первый наш сигнал к тем людям, которые как способ выживания приняли те паспорта, будет, что претензий у нас нет», – сказал глава Минреинтеграции.

Он также добавил, что когда состоится деоккупация, у людей будет право свободного выбора, что делать с паспортом РФ – задекларировать ли, что они от него отказываются и признают только украинское гражданство.

«Это будет их решение. Возможно, кто-то для себя решит, что хочет быть гражданином России – имеет право – это его жизнь, пожалуйста. Тогда определяйтесь, что вы делаете с украинским паспортом. Мы же знаем, что сегодня украинское законодательство не дает легитимного основания лишить гражданства при наличии другого. Мы с одной стороны бипатридство не признаем, то есть, официально не признаем двойное гражданство, но мы и не имеем за это санкций. Лишение гражданства возможно при других обстоятельствах – это государственная измена и тому подобное. В данном случае наличие другого гражданства не является признаком государственной измены. Поэтому человек должен для себя определиться, кто он после деоккупации: гражданин Украины или РФ. Во время переходного периода будет точно предложено определиться. У нас же проживают граждане других стран, без гражданства по закону на территории Украины», – сказал Резников.

При этом он подчеркнул, что отсутствие гражданства Украины накладывает ряд ограничений.

«Если ты не гражданин Украины, то не имеешь права выбирать, быть избранным, претендовать на должности на госслужбе и т. д. То есть, условно говоря, человек, который оставил за собой паспорт РФ, допустим, решает пойти работать в правоохранительные органы, служить в армии или отправиться работать министром. А спецпроверка говорит: извините, вы являетесь гражданином страны-агрессора. Даже после подписания мирного договора и деоккупации, есть последствия», – резюмировал Резников.