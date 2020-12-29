В «ЛНР» медикам «скорой помощи» не выплатили «ковидные» надбавки и сняли премии, – соцсети

В «ЛНР» накануне Нового года медработникам «скорой помощи» не выплатили надбавки за работку с больными коронавирусом и отменили премии. Об этом сообщают в Telegram-канале, освещающем события в «республике».

«Руководство "скорой помощи" и минздрава ЛНР решили сделать "подарок" всем сотрудникам, и не выплатили ковидные надбавки, а также отменили премии под предлогом грядущего повышения заработных плат с 2021 года. Итого сотрудники недополучили по сравнению с предыдущими месяцами от 5 до 15 тысяч рублей (1900 – 5700 грн по местному курсу на 29.12.2020, – ред.) в зависимости от стажа, количества отработанных часов и категории каждого медработника. И это уже не говоря о том, что эти надбавки смехотворные и составляют суммы 500-2000 рублей (190 – 760 грн, – ред.) в зависимости от количества часов, проведенных с больными», – пишет паблик.

Кроме того, луганчане сообщают, что в «скорых» нет обогрева, потому что на дополнительный расход топлива не выделяют средств, а водители наполовину оплачивают запчасти к машинам.

«Еще любопытный момент, касающийся "скорой" – второму члену бригады запретили с декабря месяца ездить в кабине спереди, можно только в будке, в которой не работают обогреватели. Почему не работают? А потому что расход бензина дополнительного не прописан, а заправлять за свой счет водители не имеют возможности, т.к. они и так за свой счет приобретают 50-60% всех запчастей», – пишут в Telegram-канале.