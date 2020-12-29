На Донетчине 7-летний ребенок провалился в заброшенный колодец

В Краматорске 7-летний мальчик упал в заброшенный колодец. Спасатели вытащили ребенка, его доставили в больницу. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Инцидент произошел 28 декабря, в 17:12 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о том, что на бульваре Краматорский в заброшенный колодец глубиной 1,5 м упал мальчик.

«Бойцы 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали на место происшествия, на спасательной веревке спустились в колодец, закрепили спасательную веревку на поясе ребенка и подняли мальчика на поверхность», – говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в нейрохирургическое отделение КНС «Областная клиническая травматологическая больница» в городе Лиман в состоянии средней тяжести.

От Главного управления привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.