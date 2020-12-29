Деньги поступили на счета: 19 жителям Донетчины перечислили компенсацию за разрушенное жилье

На Донетчине компенсацию за жилье, разрушенное в результате боевых действий, получили 19 жителей. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

В ОГА состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ.

«Вчера Департаментом социальной защиты населения перечислена денежная компенсация за разрушенное жилье 19 пострадавшим лицам на общую сумму 5 млн 700 тыс. грн. Надеюсь, что в ближайшее время все заявители получат средства, предусмотренные решением правительства», – отметил Филашкин.

Всего в перечень получателей денежной компенсации за разрушенное жилье, который утвердила областная комиссия, вошли 44 жителя области. Общая сумма выплат достигает почти 12 млн грн.

Напомним, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на денежные компенсации за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе. В 2021 году компенсации за разрушенное в ходе боевых действий на Донбассе жилье получат более 300 семей.