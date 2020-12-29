В «ДНР» сообщили, сколько человек умерли от коронавируса

В «ДНР» за сутки умер 21 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР проведено 447 исследований, выявлен 171 случай заболевания (38,3%) и у 52 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «ДНР».

По состоянию на 10:00 29 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 14 898:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 897 пациентов;

выздоровели – 8 663 человека;

летальных случаев – 1 338.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 126 случаев пневмоний, что на 24 случая больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 103 человека. Всего на лечении находятся 1 760 пациентов с пневмониями, из них 654 – на кислородной поддержке (+28 за сутки).