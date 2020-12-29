В Кремле «не видят соответствующей политической воли» Зеленского к нормализации отношений с Россией

В Кремле хотели бы нормализовать отношения с Украиной, но пока «не видят соответствующей политической воли» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений, чего мы бы хотели. Это первое. И второе: мы пока, к сожалению, не видим никакой политической воли к реализации минских договоренностей и парижских договоренностей», – сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что «для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки».

«Еще раз повторяю, сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Украиной», – добавил пресс-секретарь президента РФ.