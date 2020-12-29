И водяные знаки... Зачетная подделка: «ЛНР» наводнили фальшивые рублевые купюры (Фото)

В «ЛНР» разные города, в том числе Луганск, наводнили фальшивые рублевые купюры. Об этом рассказывают местные жители в соцсети.

Люди отмечают, что часто при расчетах на рынках, в магазинах стали появляться фальшивые купюры номиналом 1000 руб. (385 грн по местному курсу на 15.12.2020).

При этом луганчане сообщают, что «гуляют» по городу не только тысячные, но и пятитысячные (1 923 грн), а также 500-рублевые банкноты (192 грн) как нового, так и старого образца. Жители Луганска отмечают, что фальшивки можно получить в том числе в банкоматах города.

Люди публикуют в соцсети фото фальшивок.

Также местные жители делятся своими историями и предложениями:

Дмитрий: «Надо ими штрафы оплачивать!»;

Павел: «Они даже цветом отличаются»;

Иннокентий: «Была всунута мне 5 тыс. руб. (1 923 грн – ред.), я принял за настоящую. Если рядом положить оригинал, и то не сразу разница видна… Под УФ как обычная бумага. Вкраплений нет на УФ. А так и отверстия есть, и лента, и водяные знаки, и РР. Зачетная подделка»;

Оля: «Всунули мне на сдачу, я и забрала»;

Ангелина: «Полиция будет фальшивые деньги изымать. Это чистый минус».

Как сообщалось ранее, украинские волонтеры с помощью беспилотника сбросили на «ЛНР» листовки, стилизированные под 100-рублевую российскую купюру. В Луганске заявили, что на них обнаружили «возбудителей микобактерий туберкулеза».