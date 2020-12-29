Резников рассказал о дальнейшей судьбе «Плана совместных шагов» по Донбассу

«План совместных шагов», предложенный украинской стороной в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, прорабатывается в политической подгруппе ТКГ. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «ТСН».

Он отметил, что «План совместных шагов», – это попытка украинской стороны детализировать Минские договоренности, «потому что к ним есть много вопросов, как выполнять тот или иной пункт, от первого до последнего, как толковать».

«В случае согласования, это бы ускорило и упростило реальное продвижение вперед в реализации Минских договоренностей. Реально. При наличии, опять же, политической воли РФ», – подчеркнул Резников.

Он рассказал о позиции российской стороны и представителя РФ Бориса Грызлова по данному плану.

«Они написали так называемую "дорожную карту", как они ее называют, а затем от имени их подшефных, так называемых приглашенных в этом процессе от оккупационных режимов Луганска и Донецка, подали альтернативную "дорожную карту". А Борис Грызлов на прямой вопрос к нему, или он дает свой письменный план, сказал, что своего не дает, а поддерживает то, что написано российскими представителями Луганска и Донецка. Такая позиция РФ. А потом один из его заместителей сказал, что сейчас позиция такова, но, возможно, она будет изменена. Поэтому пока совместного обсуждения нет», – сообщил вице-премьер.

В то же время, по его словам, достигнут определенный компромисс.

«Но есть другое принципиальное согласие всей ТКГ, здесь есть компромисс – поручить политической группе под кураторством известного и уважаемого посла Пьера Мореля, поработать и написать план действий (так сказано в решении ТКГ, ни дорожную карту, ни еще что-то) на основании взаимных предложений и обсуждений, и попытаться сделать один план действий. То есть, такой шанс есть», – сказал Резников.

Он пояснил, почему украинская сторона даже против названия "дорожная карта".

«Потому что в 2016 году во время саммита лидеров Нормандского формата в Берлине было договорено, что стороны пишут дорожную карту как раз по имплементации Минских договоренностей. Потому что еще тогда все понимали, что они не идеальны и надо их модернизировать и договориться, как же их выполнять, поскольку есть споры. И в последнем пункте было написано: министрам иностранных дел проанализировать и дать предложения. Министры иностранных дел проанализировали и дали предложения тем занимаются политические советники четырех стран, которые два года работали и написали проект дорожной карты. Она у политических советников. Поэтому мы четко говорим, что дорожная карта – это компетенция политических советников. Но план действий в "Минске" мы можем обсуждать. Тогда они не конфликтуют и вместе будем нарабатывать это», – резюмировал вице-премьер.