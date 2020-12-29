С помощью России: В «ДНР» опять собрались восстанавливать Дворец молодежи «Юность»

В «ДНР» с помощью России восстановят ДМ «Юность». Восстановленному дворцу дадут имя российского певца Иосифа Кобзона. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев на одном из «республиканских» телеканалов.

Депутат Госдумы Казбек Тайсаев приехал в Донецк. «Мы будем делать все для того, чтобы помочь руководству и ЛНР, и ДНР интегрировать экономику Донбасса в экономику РФ. И для этого наметили определенные шаги. Я уверен, что нам удастся реализовать эту программу», – заявил Тайсаев.

«Мы сейчас занимаемся восстановлением или реконструкцией Дворца молодежи Юность. Я надеюсь, что в следующем году уже проект по восстановлению, по реконструкции будет уже готов», – добавил он.

Также депутат Госдумы РФ сообщил, что «особо важно, что в этом дворце в свое время свое творчество начинал Иосиф Давыдович Кобзон». И депутаты Госдумы РФ вышли с такой инициативой к «руководству республики», чтобы дать ДМ «Юность» имя Кобзона.

«Я уверен, что после восстановления наша просьба будет услышана, и ДМ "Юность" будет имени Иосифа Кобзона», – сказал Тайсаев.

Напомним, до войны в ДМ «Юность» работали 12 крупных творческих студий, и занималось порядка 1300 детей. Залы Дворца могли вместить до тысячи человек. А бассейн в мирное время ежедневно посещали до 400-450 детей и взрослых.

Как сообщалось ранее, во время боев летом 2014 года Дворец молодежи «Юность» несколько раз попал под обстрел, т. к. в располагающемся рядом здании выставочного комплекса «Экспо-Донбасс» расположились отряды «ополченцев». В здание попало около 10 снарядов. «ДНР» неоднократно обещала восстановить дворец. Первое обещание давал «министр образования ДНР» Игорь Костенок, который рапортовал, что ремонт «Юности» начнется в 2015 году и будет завершен до конца года.

Вот как выглядела «Юность» в марте 2018 года, в июне 2020 года, в августе 2020 года.