Какой он – настоящий мужчина? Центр гендерной культуры реализовал кампанию о правах мужчин

Мужчина обязан быть сильным, брать на себя ответственность и никогда не показывать слабость. Эти стереотипные мнения нарушают гендерное равенство, которое многими людьми воспринимается исключительно как женский вопрос. «Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодёжи» при поддержке Европейского Союза реализовал информационный проект о том, что гендерное равенство – это и для мужчин, и про мужчин.

В ноябре 2020 года стартовала информационная кампания «#Справжній_чоловік». «Настоящий мужчина — это ты!», именно так звучит главный посыл кампании. Этот слоган помогает сформировать гармоничный образ современного мужчины — мужчины, который позволяет себе быть таким, каким он есть на самом деле.

Благодаря кампании «#Справжній_чоловік» Центру гендерной культуры удалось найти мужчин, которые своим примером доказывают: настоящий мужчина — разный. И не существует таких понятий, как «мужское» и «немужское» занятие.

Среди поддержавших проект — известные украинские мужчины: телеведущий Александр Педан, музыкант Сергей Бабкин, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. В частности, на своей странице в Instagram Сергей Бабкин написал:

«… Я понял, что на самом деле важно. Смелость… Смелость осознать, что есть вещи, которые пугают. Смелость быть растерянным. Смелость показать не силу, а слабость... Смелость в том, чтобы быть собой — вот о чем настоящий мужчина. Настоящий мужчина прежде всего это настоящий человек, со всеми своими достоинствами и недостатками».

Но и среди обычных украинцев есть множество примеров мужчин, которые не боятся разрушать стереотипы. Благодаря проекту «#Справжній_чоловік» о них узнала вся Украина, ведь их истории были показаны на телевидении, в утреннем эфире «Ранок з Україною». Например, Ярослав, герой одного из сюжетов, — сильный и уверенный в себе мужчина из Северодонецка. Но с дочерью, которую он растит сам, проявляет нежность, заботу, может с легкостью сделать ей прическу и поиграть в веселые игры. Кроме того, Ярослав часто помогает переселенцам из оккупированных территорий. Для него настоящий мужчина — это тот, кто не скрывает свои чувства и в любых ситуациях остается самим собой.

Посмотреть истории героев сюжетов можно на Ютуб-канале Центра гендерной культуры:

Также Центром гендерной культуры была создана серия из трех креативных видеороликов, в которых мужчины разных возрастов показаны в разных жизненных ситуациях. И самым важным здесь является то, что мужчина может оставаться мужчиной в любой ситуации, ведь он не боится быть настоящим.

В рамках проекта «#Справжній_чоловік» возможность показать себя настоящим получили и папы. Украинские отцы стали делиться в соцсетях историями о том, как они проводят время со своими детьми, разделяют их увлечения, вместе обучаются новому или просто весело играют. Все публикации были собраны под хештегом «#татусь_на_карантині».

Организаторы предлагали украинцам делиться и собственными историями о том, насколько разным может быть мужчина, оставаясь при этом самим собой. Сделать это можно было на собственной странице в Facebook или Instagram, используя одноименный хештег «#Справжній_чоловік».

Кампания «#Справжній_чоловік» доказывает: если ты остаешься самим собой, то в любых ситуациях настоящий мужчина — это ты. Кампания не заканчивается и Центр гендерной культуры приглашает всех к сотрудничеству и продолжению разговора о ролях женщин и мужчин в современном обществе, гендерном равенстве и правах человека в единственном в Украине Музее женской и гендерной истории.