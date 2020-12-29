В «ДНР» задержали руководителей «компании «Вода Донбасса»

В «ДНР» задержали группу должностных лиц «республиканского» предприятия «Вода Донбасса». Утверждают, что они вымогали «откаты» у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Злоумышленники требовали у предпринимателей денежные средства за подписание актов выполненных работ. Величина незаконного вознаграждения составляла от 10 до 30% от денежных средств, перечисленных госпредприятием на счет предприятия субъекта предпринимательской деятельности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из членов группы был задержан во время получения денежных средств в сумме 2,5 млн руб. (962 тыс. грн по местному курсу валют) за беспрепятственную приемку работ по заключенному договору генподряда.

«Организаторов ОПГ сотрудники полиции задержали на рабочем месте. Во время дальнейших обысков у подозреваемых изъяли черновые записи и техническую документацию. В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители установили передачу денежных средств должностным лицам в сумме более 10,5 млн руб. (4 млн грн, – ред.)», – заверяют в «МВД ДНР».

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы со штрафом до 50-кратной суммы коммерческого подкупа.