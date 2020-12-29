Решили, что больше не хотят жить: В «ДНР» отец зарезал свою дочь

В «ДНР» житель города Кировское (после декоммунизации – Крестовка) убил свою дочь. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».



Как сообщается, 64-летний отец и его дочь совместно распивали алкогольные напитки, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, собутыльники решили, что не хотят больше жить».

«После этого 38-летняя женщина нанесла мужчине один удар ножом в область живота, а отец нанес дочери 2 удара ножом в брюшную полость. Спустя несколько дней, потерпевшая скончалась от полученных травм», – утверждают в «министерстве».

«Правоохранители» открыли «уголовное дело» по факту действий, направленных на причинение смерти потерпевшей. За убийство мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет. На данный момент убийца заключен под стражу.