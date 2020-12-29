RU
Все новости

«Заминировал» мост: В Мариуполе за 10 минут задержали лжеминера

29.12.20 13:59
Фото: пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области

В Мариуполе полицейские задержали местного жителя, который сделал ложное сообщение о минировании моста. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

28 декабря, в 19:02 часов на линию «102» позвонил неизвестный, который рассказал, что на пересечении Левобережного и Центрального районов заминирован мост.

«На место происшествия немедленно выехали: сотрудники взрывотехнической службы ГУНП в Донецкой области, следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и бойцы роты полиции особого назначения. В ходе проверки никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Кроме того, принятыми розыскными мероприятиями, на одной из улиц, менее чем за 10 минут правоохранители ГУНП обнаружили лицо, заявившее об указанном факте», – говорится в сообщении.

Звонившим оказался местный житель 1990 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан начато уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи подобные действия наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк