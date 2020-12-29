«Заминировал» мост: В Мариуполе за 10 минут задержали лжеминера

В Мариуполе полицейские задержали местного жителя, который сделал ложное сообщение о минировании моста. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

28 декабря, в 19:02 часов на линию «102» позвонил неизвестный, который рассказал, что на пересечении Левобережного и Центрального районов заминирован мост.

«На место происшествия немедленно выехали: сотрудники взрывотехнической службы ГУНП в Донецкой области, следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и бойцы роты полиции особого назначения. В ходе проверки никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Кроме того, принятыми розыскными мероприятиями, на одной из улиц, менее чем за 10 минут правоохранители ГУНП обнаружили лицо, заявившее об указанном факте», – говорится в сообщении.

Звонившим оказался местный житель 1990 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан начато уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи подобные действия наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.