Юристы пояснили, пускают ли в «ДНР» при ранее подписанном запрете на возвращение

В «ДНР» постоянно заявляют, что при выезде из «республики» через КПП «Еленовка» необходимо подписывать уведомление, что человеку запрещено возвращаться до завершения карантина. Данное положение утверждено «указом главы ДНР». Но правозащитники советуют подавать документы на попадание в разрешительный список, есть случаи, когда «республиканцы» разрешали таким лицам въезжать в «ДНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время онлайн-консультации на тему перемещения через линию соприкосновения рассказала координатор-директор общественной организации «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.

«Мы находимся в постоянном контакте с организациями, которые работают близ линии разграничения. В частности, мы получили консультацию у БФ "Право на захист" ("Право на защиту"), чьи мониторы всегда присутствуют на КПВВ. Их ответ такой: выезжать [из "ДНР"] можно даже при декларировании, что нельзя въезжать обратно до конца карантина. Все равно выезжать можно и потом следует подавать документы в их т.н. штаб "Здоровое движение" на разрешение для въезда. И такое разрешение может быть получено», – сказала она.

«То есть при декларировании [со стороны "ДНР"], что "нет, нельзя въехать", все-таки можно подаваться. И есть примеры, когда люди получали разрешение и въезжали», – подытожила Артемчук.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – при наличии местной прописки, но по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет. Проверить, попал ли человек в разрешительный список, можно по указанным телефонам.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.