Никаких объяснений пограничникам предоставлять не нужно: Сколько денег можно перевозить через КПВВ

50 тыс. грн собственных средств – именно столько наличности можно перевозить через линию разграничения. Об этом напоминает благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист»).

Правозащитники отмечают, что, хотя закон не ограничивает граждан в транспортировке денег по территории Украины, проблемы время от времени все же возникают. В БФ объяснили, откуда взялись ограничения.

14 июля 2020 года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины издало Приказ № 52 «Об утверждении Перечня и объемов (стоимости / веса / количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и в / с гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам». Его нормы ограничивают сумму наличности, которую разрешено перевозить в направлении временно неподконтрольных украинским властям территорий, а также вывозить на подконтрольную территорию.

Сумма наличных средств, перевозимых с неподконтрольных территорий, не должна превышать 50 тыс. грн. Никаких объяснений пограничникам о происхождении этих денег предоставлять не нужно. Если же сумма превышает 50 тыс. грн, необходимо согласовывать их перемещение с представителями Координационного центра.

Перевозить наличные в направлении неподконтрольных территорий можно в сумме, не превышающей 50 тыс. грн также без документов, подтверждающих происхождение этих денег.

Если наличность перевозится в иностранной валюте, например, в долларах США или евро, то эта сумма не должна превышать установленных ограничений по курсу НБУ на день перевозки.

Если нужно перевезти наличные деньги в сумме, превышающей установленные ограничения, следует заранее позаботиться о необходимых документах, подтверждающих происхождение денег, а если необходимо вывезти из неподконтрольной правительству Украины территории наличные на сумму свыше 50 тыс. грн, нужно заблаговременно обратиться в Координационный центр за получением соответствующего разрешения.

«В случае возникновения дополнительных вопросов или, если вы нуждаетесь в бесплатной юридической помощи по вопросам перевозки наличных через линию разграничения, обращайтесь на горячую линию БФ "Право на защиту": Lifecell: +38-093-507-5090, Vodafone: +38099-507-5090, Kyivstar +38068-507-5090», – сообщили в БФ «Право на защиту».

Как сообщалось ранее, Минреинтеграции утвердило новый перечень и объемы товаров, ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения. Предыдущий перечень, утвержденный в 2019 году, признан утратившим силу.